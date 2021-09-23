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23 сентября 2021, 17:28 2

Военнослужащие из Хабаровска украли продукты на 20 миллионов рублей

За это они отправятся в тюрьму

Военнослужащие из Хабаровска украли продукты на 20 миллионов рублей
Фото: pixabay.com

В Хабаровске начальник продовольственной службы одной из войсковых частей и управляющий столовой получили срок за кражу продуктов с продовольственного склада на 20 миллионов рублей, сообщает главное военное следственное управление СК РФ.

Военнослужащих судили за мошенничество в крупном размере. Начальника продовольственной службы также признали виновным в растрате, совершённой с использованием служебного положения. Так, с апреля 2017-го по октябрь 2018 года осуждённые похищали продукты и продавали излишки, которые они же и создавали. Кроме того, по указанию начальника в феврале 2018 года фиктивно оформили документы, по которым образовались излишки индивидуальных рационов питания стоимостью 84 тысячи рублей, которые потом также продали.

Начальнику продовольственной службы назначили семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а управляющему столовой – четыре года. Также они должны будут возместить нанесённый ущерб.

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#армия #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Undertaker

    Undertaker
    6 часов назад

    Крысы дармоедные на шее у населения и вовины 15 тысяч сребренников им маловато пред выборами?

  • Петро555

    Петро555
    5 часов назад

    Да не говорите, что ни мент, или вояка то вор

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