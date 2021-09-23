Цены на отели во время масштабных форумов будут на контроле государства

Фото: pixabay.com

22 сентября Федеральная антимонопольная служба России совместно с Ростуризмом провела совещание с представителями туристического бизнеса, общественными организациями и региональными властями. Вопрос на повестке был только один – ограничение роста цен на гостиничные услуги во время масштабных международных форумов, сообщает пресс-служба ведомства.

Меры, которые предлагаются, будут носить краткосрочный характер и касаться небольшого сегмента гостиничных услуг нескольких городов – Санкт-Петербурга, Сочи и Владивостока.

— Изменения будут касаться очень небольшого сегмента рынка – только гостиниц и отелей, которые находятся в городах проведения форумов: Санкт-Петербург, Сочи и Владивосток. Период проведения каждого мероприятия составляет от 2-х до 4-х дней. Поэтому реализация этого механизма не приведёт ни к каким негативным последствиям для туристической отрасли, – сообщил замглавы ФАС России Тимофей Нижегородцев.

Участники совещания обсудили озвученные антимонопольной службой предложения и сформулировали поправки в закон о туристской деятельности.

Российские туристический бизнес, как напомнил Тимофей Нижегородцев, должен соблюдать и международные требования, а именно организаторы международных мероприятий обязаны гарантировать разумные цены на проживание.

— У нас остро не хватает качественной туристической инфраструктуры, что на пиковых значениях спроса оказывает чрезмерное давление на цены. Устранение этой диспропорции является ключевой задачей национального проекта, в котором предусмотрены специальные механизмы для инвесторов, ускоряющее создание в России конкурентного предложения в течение 3-5 лет. Что касается ценообразования на услуги гостиниц и отелей во время проведения крупных международных форумов, то мы по поручению правительства вместе с ФАС России прорабатываем максимально сбалансированный механизм, чтобы, с одной стороны, избежать спекуляций на рынке в дни проведения форумов и в то же время позволить бизнесу работать на рыночных условиях, – прокомментировала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Подобные меры уже принимались во время проведения масштабных спортивных мероприятий – Олимпиады в Сочи (2014), Кубка конфедераций FIFA (2017), чемпионата мира по футболу FIFA (2018) и чемпионата Европы по футболу (2020). Никаких замечаний и жалоб на введённые ограничения ни от организаторов, ни от владельцев отелей антимонопольная служба не получала.