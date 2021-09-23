Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:07 0

Голливудский актёр Уилли Гарсон умер в возрасте 57 лет

О смерти Уилли Гарсона рассказал его приёмный сын

Голливудский актёр Уилли Гарсон умер в возрасте 57 лет
Фото: nachedeu.com

Звезда сериала «Секс в большом городе» (18+) Уилли Гарсон умер в США в возрасте 57 лет. Об этом на своей странице в Instagram сообщил приёмный сын артиста Нэйтан Гарсон, сообщает «Пятый канал».

Смерть 57-летнего Гарсона стала неожиданностью для фанатов. Нэйтан не назвал причину смерти отца, но ходили слухи, что актёр боролся с тяжёлой болезнью. В комментариях звёзды и поклонники артиста выражают соболезнования.

Актриса Синтия Никсон также выразила соболезнования единственному сыну коллеги. В своём блоге она опубликовала фото с Уилли Гарсоном и рассказала, что он был всеобщим любимцем и настоящим профи. По словам Синтии, актёр располагал к себе всех, кто оказывался с ним на одной съёмочной площадке.

Гарсон прославился благодаря роли Стэнфорда Блэтча, который был другом главной героини в исполнении Сары Джессики Паркер в «Сексе в большом городе». Также он снимался во многих других сериалах.

О личной жизни артиста известно мало, он старался держать её в секрете. В 2009 году Гарсон шокировал общественность, сообщив, что усыновил семилетнего мальчика по имени Нейтан.

Просмотров всего: 213

#США #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Николай Басков рассказал о смерти отца
В России и мире

Лариса Гузеева призналась, что участники шоу «Давай поженимся» доводили её до слёз
В России и мире

Певица Maruv снялась для российского издания Playboy
В России и мире

Лолита Милявская назвала размер пенсии Аллы Пугачёвой
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь