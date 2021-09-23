Голливудский актёр Уилли Гарсон умер в возрасте 57 лет

Смерть 57-летнего Гарсона стала неожиданностью для фанатов. Нэйтан не назвал причину смерти отца, но ходили слухи, что актёр боролся с тяжёлой болезнью. В комментариях звёзды и поклонники артиста выражают соболезнования.

Актриса Синтия Никсон также выразила соболезнования единственному сыну коллеги. В своём блоге она опубликовала фото с Уилли Гарсоном и рассказала, что он был всеобщим любимцем и настоящим профи. По словам Синтии, актёр располагал к себе всех, кто оказывался с ним на одной съёмочной площадке.

Гарсон прославился благодаря роли Стэнфорда Блэтча, который был другом главной героини в исполнении Сары Джессики Паркер в «Сексе в большом городе». Также он снимался во многих других сериалах.

О личной жизни артиста известно мало, он старался держать её в секрете. В 2009 году Гарсон шокировал общественность, сообщив, что усыновил семилетнего мальчика по имени Нейтан.