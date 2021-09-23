В России приостановили выпуск сырья для вакцины от COVID
Ограничения производства продлятся несколько месяцев
Центр Чумакова является разработчиком сырья для вакцины «КовиВак». Площадка, на которой производится препарат, закрылась на модернизацию, сообщает «Коммерсантъ».
Вакцина не поступает в оборот с конца августа, а партнеру центра, «Нанолеку» Владимира Христенко, пришлось отложить производство вакцины до конца осени. «КовиВак», как и «ЭпиВакКорона» от государственного научного центра «Вектор», ещё долго не станут массовыми, полагают эксперты. До 95 % потребностей в вакцинации будут закрываться «Спутником V» и «Спутником Лайт».
Разработчик «КовиВака» центр имени Чумакова с 28 августа не вводил в обращение новые серии вакцины, хотя до этого в оборот поступали 30-90 тысяч доз в месяц, обнаружило издание в реестре Росздравнадзора. Как сообщается, центр не выводит в обращение новые серии из-за модернизации площадки по производству сырья для препарата.
Разработчик устанавливает новое оборудование для увеличение выпускаемого препарата, поясняет гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, имеющиеся опытно-промышленные мощности не позволяют центру производить большой объем сырья.
— При оптимистичном раскладе процесс модернизации займёт два месяца, – уточняет другой собеседник издания, отмечая, что центр не хочет передавать технологию производства сторонним компаниям.
Остановка повлияла также на планы «Нанолека», компания планировала массово выпускать вакцину на своих мощностях.
Из-за модернизации на площадке «Нанолеку» не удается достичь запланированного масштаба производства «КовиВака», уверен Николай Крючков. По его прогнозам, весь объем препарата, включая уже выпущенные самим центром Чумакова серии, не превысит 5 миллионов доз.
В России вакцинация набирает темпы, в некоторых регионах случаи заболевания снизились до единичных. Напомним, производство «Спутника V» началось первым в мире.
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