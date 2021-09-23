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23сентября
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сегодня, 15:58 0

В России приостановили выпуск сырья для вакцины от COVID

Ограничения производства продлятся несколько месяцев 

В России приостановили выпуск сырья для вакцины от COVID
Фото: pixabay.com

Центр Чумакова является разработчиком сырья для вакцины «КовиВак». Площадка, на которой производится препарат, закрылась на модернизацию, сообщает «Коммерсантъ».

Вакцина не поступает в оборот с конца августа, а партнеру центра, «Нанолеку» Владимира Христенко, пришлось отложить производство вакцины до конца осени. «КовиВак», как и «ЭпиВакКорона» от государственного научного центра «Вектор», ещё долго не станут массовыми, полагают эксперты. До 95 % потребностей в вакцинации будут закрываться «Спутником V» и «Спутником Лайт».

Разработчик «КовиВака» центр имени Чумакова с 28 августа не вводил в обращение новые серии вакцины, хотя до этого в оборот поступали 30-90 тысяч доз в месяц, обнаружило издание в реестре Росздравнадзора. Как сообщается, центр не выводит в обращение новые серии из-за модернизации площадки по производству сырья для препарата.

Разработчик устанавливает новое оборудование для увеличение выпускаемого препарата, поясняет гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. По его словам, имеющиеся опытно-промышленные мощности не позволяют центру производить большой объем сырья.

— При оптимистичном раскладе процесс модернизации займёт два месяца, – уточняет другой собеседник издания, отмечая, что центр не хочет передавать технологию производства сторонним компаниям.

Остановка повлияла также на планы «Нанолека», компания планировала массово выпускать вакцину на своих мощностях.

Из-за модернизации на площадке «Нанолеку» не удается достичь запланированного масштаба производства «КовиВака», уверен Николай Крючков. По его прогнозам, весь объем препарата, включая уже выпущенные самим центром Чумакова серии, не превысит 5 миллионов доз.

В России вакцинация набирает темпы, в некоторых регионах случаи заболевания снизились до единичных. Напомним, производство «Спутника V» началось первым в мире.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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