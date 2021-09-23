Певица Maruv снялась для российского издания Playboy

На обложке журнала звезда предстала в образе фехтовальщицы со шпагой в руках. При этом Maruv надела наряд, сквозь который видно её обнажённое тело. Как рассказала стилист певицы, на платье ушло 86 метров шнуровки, а сам процесс шнурования занял два часа.

Поклонники звезды пришли в восторг от её откровенного образа и заявили, что сексуальность артистки просто зашкаливает. Фанаты уверены, что обложка с Maruv станет лучшей в истории журнала.

Maruv — украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер. В 2014 году она стала участницей украинского шоу «Голос», а в 2016-м представила композицию Easy to Love в национальном отборе Евровидения.