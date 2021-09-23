Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:30 0

Певица Maruv снялась для российского издания Playboy

Maruv сделала откровенную фотосессию для эротического журнала

Певица Maruv снялась для российского издания Playboy
Фото: muzhyazheny.ru

30-летняя певица Анна Корсун, более известная как Maruv, снялась для русского издания Playboy, который посвящён музыке и спорту. Артистка опубликовала откровенный снимок в своём Instagram и сообщила, что приготовила поклонникам сюрприз, пишет «Лайф».

На обложке журнала звезда предстала в образе фехтовальщицы со шпагой в руках. При этом Maruv надела наряд, сквозь который видно её обнажённое тело. Как рассказала стилист певицы, на платье ушло 86 метров шнуровки, а сам процесс шнурования занял два часа.

Поклонники звезды пришли в восторг от её откровенного образа и заявили, что сексуальность артистки просто зашкаливает. Фанаты уверены, что обложка с Maruv станет лучшей в истории журнала.

Maruv — украинская певица, композитор, поэтесса и продюсер. В 2014 году она стала участницей украинского шоу «Голос», а в 2016-м представила композицию Easy to Love в национальном отборе Евровидения.

Просмотров всего: 338

#соцсети #шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Николай Басков рассказал о смерти отца
В России и мире

Лариса Гузеева призналась, что участники шоу «Давай поженимся» доводили её до слёз
В России и мире

Голливудский актёр Уилли Гарсон умер в возрасте 57 лет
В России и мире

Лолита Милявская назвала размер пенсии Аллы Пугачёвой
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь