В Хабаровском крае обнаружили останки самолета

Фото: 27.mchs.gov.ru

— Самолёт удалось обнаружить с вертолёта Ми-8. Обломки самолета сейчас находятся на склоне горы Хребтовой, высота которой около 900 метров. Десантироваться с вертолёта в настоящее время невозможно. Местность труднодоступная, много деревьев и сильный ветер. Поэтому подтверждения тот ли это самолёт пока нет. К месту направлена наземная группировка спасателей. Их движение также затруднено, так как дорог нет. По факту это тайга, – пояснили по телефону в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Информации о пострадавших пока нет. Известно, что экипаж Ан-26 состоял из шести человек.

Всего в поисковых мероприятиях задействованы почти 140 человек и 35 единиц техники.

Амур.инфо продолжает следить за ситуацией.