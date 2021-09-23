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В Хабаровском крае обнаружили останки самолета

Предположительно, это Ан-26, пропавший с радаров в среду

В Хабаровском крае обнаружили останки самолета
Фото: 27.mchs.gov.ru

Обновлено: 14:42

В четверг, 23 сентября, в Хабаровском крае обнаружили останки самолёта на склоне горного хребта. Предположительно, это Ан-26, который пропал с радаров 22 сентября в 18:45. С краевым управлением МЧС пообщался корреспондент Амур.инфо.

— Самолёт удалось обнаружить с вертолёта Ми-8. Обломки самолета сейчас находятся на склоне горы Хребтовой, высота которой около 900 метров. Десантироваться с вертолёта в настоящее время невозможно. Местность труднодоступная, много деревьев и сильный ветер. Поэтому подтверждения тот ли это самолёт пока нет. К месту направлена наземная группировка спасателей. Их движение также затруднено, так как дорог нет. По факту это тайга, – пояснили по телефону в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.

Информации о пострадавших пока нет. Известно, что экипаж Ан-26 состоял из шести человек.

Всего в поисковых мероприятиях задействованы почти 140 человек и 35 единиц техники.

Амур.инфо продолжает следить за ситуацией.

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#МЧС #происшествия #транспорт

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