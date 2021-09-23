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23сентября
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сегодня, 13:26 0

В Амурской области выявили ещё два очага африканской чумы

Заболевание подтвердилось в Свободненском и Шимановском районах

В Амурской области выявили ещё два очага африканской чумы
Фото: pexels.com

В сёлах Костюковка Свободненского района и Симоново Шимановского района выявили африканскую чуму свиней. В населённых пунктах ввели карантин, там работают специалисты ветеринарного управления, сообщили в ведомстве.

На въезде в сёла установили ограничительные посты. В ближайшее время там проведут все необходимые мероприятия, в том числе и дезинфекцию. До снятия карантина ввозить и вывозить любую продукцию из свинины строго запрещено. Карантин будет действовать 30 дней.

В угрожаемую зону вошли и другие сёла в радиусе 20 километров от очага, в Свободненском районе – Серебрянка, Рогачевка, Зиговка, Климоуцы и Малый Эргель, в Шимановском районе – Саскаль и Новостепановка, село Ковали в Сковородинском районе.

— Ситуация по АЧС в регионе остаётся непростой. Сотрудники управления ветеринарии делают всё возможное для минимизации ущерба. К сожалению, вирус африканской чумы свиней очень легко распространяется, что значительно затрудняет нашу задачу, – отметил начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

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#животные

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