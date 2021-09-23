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23сентября
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сегодня, 12:42 0

Лолита Милявская назвала размер пенсии Аллы Пугачёвой

Лолита заявила, что выступает против наград и званий артистам

Лолита Милявская назвала размер пенсии Аллы Пугачёвой
Фото: ria.ru

Лолита Милявская назвала размер пенсии Аллы Пугачевой. Она призналась, что сумма её пенсии в два раза меньше, сообщает «Московский комсомолец».

В шоу «Антонимы» Лолита рассказала, что выступает против званий и наград артистам. По её словам, это влияет лишь на прибавку к пенсии.

Милявская отметила, что её пенсия составляет 23 тысячи рублей. При этом Алла Пугачёва получает пенсию в размере 46 тысяч, так как является народной артисткой СССР. Также Лолита, как и все российские пенсионеры, недавно получила выплату в размере десяти тысяч рублей.

Певица рассказала, что звание можно получить, если за артиста кто-то «похлопочет». Милявская заявила, что не любит быть обязанной, поэтому не стала в этом участвовать.

Как пишет ФАН, Лолита Милявская давно дружит с Аллой Пугачёвой. Когда певица вела программу «Лолита. Без комплексов», именно ей Примадонна и Филипп Киркоров доверили объявить о своём разводе.

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#пенсии #шоу-бизнес

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