Лолита Милявская назвала размер пенсии Аллы Пугачёвой

В шоу «Антонимы» Лолита рассказала, что выступает против званий и наград артистам. По её словам, это влияет лишь на прибавку к пенсии.

Милявская отметила, что её пенсия составляет 23 тысячи рублей. При этом Алла Пугачёва получает пенсию в размере 46 тысяч, так как является народной артисткой СССР. Также Лолита, как и все российские пенсионеры, недавно получила выплату в размере десяти тысяч рублей.

Певица рассказала, что звание можно получить, если за артиста кто-то «похлопочет». Милявская заявила, что не любит быть обязанной, поэтому не стала в этом участвовать.

Как пишет ФАН, Лолита Милявская давно дружит с Аллой Пугачёвой. Когда певица вела программу «Лолита. Без комплексов», именно ей Примадонна и Филипп Киркоров доверили объявить о своём разводе.