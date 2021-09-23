В ЕГЭ 2022 года вновь внесли корректировки 

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Сдавать ЕГЭ в текущем году выпускники будут уже в новом формате, об этом сообщает Федеральный институт педагогических измерений.

«Со следующего года ЕГЭ проводится на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. В связи с этим во всех учебных предметах, кроме информатики, которая уже переведена в компьютерный формат, произошли изменения структуры контрольных измерительных материалов, включены новые модели заданий», – сообщается на сайте Федерального института педагогических измерений.

В базовую математику в этом году добавили задания, проверяющие умения выполнять действия с геометрическими фигурами, строить и исследовать простейшие математические модели. В биологии появились задания на умение прогнозировать результаты эксперимента, основываясь на знаниях из области физиологии клеток и организмов разных царств живой природы. История лишилась исторического сочинения, а также 55 минут от самого экзамена, но добавлено новое задание на установление причинно-следственных связей, а вместо задания с кратким ответом, посвященного Великой Отечественной войне, включено задание с развернутым ответом, предполагающее работу с историческими источниками. Вместе с историей времени лишилось и обществознание.

Помимо этого, участникам ЕГЭ по географии будут предложены два новых задания, проверяющих умения определять и находить информацию, недостающую для решения задачи, и информацию, необходимую для классификации географических объектов по заданным основаниям. Литераторов в этом году ждет повышение требований к объему сочинения не менее 200 слов, а так шире представлена поэзия второй половины ХIХ–ХХ веков, отечественная литература ХХI века, включена зарубежная литература.

Сообщается, что изменения в ОГЭ 2022 года отсутствуют.