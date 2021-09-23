Амурчанин чуть не убил своего товарища из-за ревности к подруге

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32-летнего жителя Шимановска признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В феврале текущего года у осуждённого, его сожительницы и друга было совместное застолье. Между мужчинами началась ссора, которая возникла из-за ревности. Тогда амурчанин взял кухонный нож и ударил им в живот своего товарища.

Суд, учтя все обстоятельства дела, назначил мужчине четыре с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Приговор пока не вступил в законную силу.