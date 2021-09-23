Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:46 0

Амурчанин чуть не убил своего товарища из-за ревности к подруге

Он проведёт срок в колонии строгого режима

Амурчанин чуть не убил своего товарища из-за ревности к подруге
Фото: pixabay.com

32-летнего жителя Шимановска признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В феврале текущего года у осуждённого, его сожительницы и друга было совместное застолье. Между мужчинами началась ссора, которая возникла из-за ревности. Тогда амурчанин взял кухонный нож и ударил им в живот своего товарища.

Суд, учтя все обстоятельства дела, назначил мужчине четыре с половиной года лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Приговор пока не вступил в законную силу.

Просмотров всего: 229

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия 1

Студенту, устроившему стрельбу в Перми, ампутировали часть ноги
Происшествия

Браконьеры на Камчатке использовали запрещённые в России дрифтерные сети
Происшествия 4

В Тынде передали в суд уголовное дело об оскорблениях мэра города
Происшествия

В Хабаровском крае обнаружили останки самолета
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь