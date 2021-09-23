Пострадавшим от паводка дальневосточникам выделили пять миллиардов рублей
Выделенные правительством России деньги направят на помощь почти двум тысячам семей
Правительство России продолжает оказывать помощь регионам Дальнего Востока, жители которых сильно пострадали от сильных паводков. Было принято решение о выделении денег из резервного фонда для помощи жителям Забайкальского края.
По сообщению пресс-службы правительства России, речь идёт о 4,28 миллиардах рублей, большая часть которых пойдёт на прямые выплаты гражданам, которые потеряли своё жильё. 250 миллионов направят на ремонт и восстановление домов и квартир.
Выделенные средства помогут почти двум тысячам семей, полностью или частично утратившим имущество.
Также 922 миллиона рублей из резервного фонда выделены пострадавшим от паводка в 2020 году из Еврейской автономной области.
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