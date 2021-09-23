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23сентября
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сегодня, 14:36 0

Пострадавшим от паводка дальневосточникам выделили пять миллиардов рублей

Выделенные правительством России деньги направят на помощь почти двум тысячам семей

Пострадавшим от паводка дальневосточникам выделили пять миллиардов рублей
Фото: из архивов читинской газеты «Вечорки»

Правительство России продолжает оказывать помощь регионам Дальнего Востока, жители которых сильно пострадали от сильных паводков. Было принято решение о выделении денег из резервного фонда для помощи жителям Забайкальского края.

По сообщению пресс-службы правительства России, речь идёт о 4,28 миллиардах рублей, большая часть которых пойдёт на прямые выплаты гражданам, которые потеряли своё жильё. 250 миллионов направят на ремонт и восстановление домов и квартир.

Выделенные средства помогут почти двум тысячам семей, полностью или частично утратившим имущество.

Также 922 миллиона рублей из резервного фонда выделены пострадавшим от паводка в 2020 году из Еврейской автономной области.

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#большая вода #помощь

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