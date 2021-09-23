Ларису Долину заставили вернуть украшения за четыре миллиона рублей

На премии Долина появилась в чёрном платье, которое дополнила роскошным колье с бриллиантами и жемчугом. Его стоимость оценивается примерно в четыре миллиона рублей. После получения награды певица хотела покинуть мероприятие, но на выходе звезду попросили вернуть украшение.

Дизайнер Джемал Махмудов, который занимался подготовкой образа Долиной, объяснил, что ювелирный дом сам предложил артистке дополнить наряд своими драгоценностями. При этом её никто не предупредил, что украшения нужно будет вернуть.

По словам дизайнера, если бы представители бренда заранее уточнили своё предложение, то условия сотрудничества были бы другими. Махмудов считает, что ювелиры поступили «некорректно и некрасиво», решив, что Долина будет их рекламировать бесплатно.

Представители компании ответили, что колье слишком дорогое, чтобы его дарить. В результате звезда покинула премию в плохом настроении, ругаясь с кем-то по телефону. Певица заявила, что жалеет о решении посетить мероприятие, а также запретила выкладывать её фотографии в Сеть.