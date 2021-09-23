Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:08 0

Экологи Амурского ГПЗ выпустили в Зею 15 тысяч мальков

Так предприятие восстанавливает водные биоресурсы

Экологи Амурского ГПЗ выпустили в Зею 15 тысяч мальков
Фото: Амурский ГПЗ

22 сентября экологи Амурского ГПЗ вместе с представителями Росрыболовства выпустили в реку Зею более 15 тысяч мальков сазана. Таким образом предприятие восстанавливает водные биоресурсы в районе реализации проекта, рассказали на Амурском ГПЗ.

Молодь рыбы привезли из Хабаровского края, с Анюйского рыбоводного завода. Около пяти лет мальки будут расти до взрослых размеров.

Предприятие выпускает мальков с 2016 года. За это время более 60 тысяч сазанов отправились в реки Зею, Большую Пёру и Ракушу.

Просмотров всего: 204

#экология

распечатать


Происшествия

Браконьеры на Камчатке использовали запрещённые в России дрифтерные сети
Общество 1

В Циолковском суд рассмотрит дело ремонта парка за 116 миллионов
Общество

В Хинганском заповеднике самец амурского тигра идёт по следам тигрицы
Общество 2

В России могут исчезнуть 13 видов редких животных
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь