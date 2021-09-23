Экологи Амурского ГПЗ выпустили в Зею 15 тысяч мальков

22 сентября экологи Амурского ГПЗ вместе с представителями Росрыболовства выпустили в реку Зею более 15 тысяч мальков сазана. Таким образом предприятие восстанавливает водные биоресурсы в районе реализации проекта, рассказали на Амурском ГПЗ.

Молодь рыбы привезли из Хабаровского края, с Анюйского рыбоводного завода. Около пяти лет мальки будут расти до взрослых размеров.

Предприятие выпускает мальков с 2016 года. За это время более 60 тысяч сазанов отправились в реки Зею, Большую Пёру и Ракушу.