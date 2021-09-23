Обвиняемый в смерти амурского министра пробудет под стражей до 19 октября

Фото: www.amurobl.ru

Срок его содержания под стражей должен был истечь 25 сентября, однако суд не нашёл оснований для изменения избранной меры пресечения на более мягкую или для отмены меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть, может грозить до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Александр Курдюков скончался после полученной тяжёлой травмы головы во время отдыха на турбазе. Расследование уголовного дела ведёт следственный отдел по Благовещенску СУ СК по Амурской области.