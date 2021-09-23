Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:16 0

Обвиняемый в смерти амурского министра пробудет под стражей до 19 октября

Так постановил Благовещенский городской суд

Обвиняемый в смерти амурского министра пробудет под стражей до 19 октября
Фото: www.amurobl.ru

Обвиняемый в смерти министра цифрового развития и связи Амурской области Александра Курдюкова будет находиться под стражей до 19 октября, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

Срок его содержания под стражей должен был истечь 25 сентября, однако суд не нашёл оснований для изменения избранной меры пресечения на более мягкую или для отмены меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть, может грозить до 15 лет лишения свободы.

Напомним, Александр Курдюков скончался после полученной тяжёлой травмы головы во время отдыха на турбазе. Расследование уголовного дела ведёт следственный отдел по Благовещенску СУ СК по Амурской области.

Просмотров всего: 831

#криминал #областная власть #происшествия #суды

распечатать


Происшествия 1

Студенту, устроившему стрельбу в Перми ампутировали часть ноги
Происшествия

Браконьеры на Камчатке использовали запрещённые в России дрифтерные сети
Происшествия 4

В Тынде передали в суд уголовное дело об оскорблениях мэра города
Происшествия

В Хабаровском крае обнаружили останки самолета
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь