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23сентября
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сегодня, 13:47 1

В Амурской области оштрафовали микрофинансовую организацию за незаконные звонки

Коллекторы названивали бывшим коллегам должницы

В Амурской области оштрафовали микрофинансовую организацию за незаконные звонки
Фото: pixabay.com

В Амурской области за нарушение закона при взыскании просроченной задолженности приставы привлекли к административной ответственности микрофинансовую организацию.

Жительница области заключила договор потребительского займа, но, попав в сложное материальное положение, не смогла выплачивать долг. Спустя некоторое время сотрудники организации принялись назойливо звонить бывшим коллегам заёмщицы, хотя она не выражала своего согласия на такие меры. На организацию составили административный протокол.

Штраф, наложенный на микрофинансовую организацию, оплатили в полном объёме, сообщает пресс-служба управления ФССП по Амурской области.

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Комментарии
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  • OT

    OT
    3 часа назад

    Получается микрофинансовЫе организации вообще явление криминальное и их плодят едросовские законы. И ведь упрямо будут говорить, что едро тут не причем голосовавшие за едро. Ну дак кушайте что подано.

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