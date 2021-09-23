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23сентября
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сегодня, 13:08 0

В Благовещенске ищут сбежавшего подростка

Следственный комитет обратился к амурчанам с просьбой найти пропавшую девушку

В Благовещенске ищут сбежавшего подростка
Фото: amursledcom

В субботу вечером, 11 сентября, 15-летняя Мария Юрьевна Дидилевская ушла из социальной палаты АОДКБ. В настоящее время установить её местонахождение не удалось. Поиски проводятся силами следственного отдела по городу Благовещенску и ОВД.

Как рассказали в амурском СК, это не первый раз, когда подросток уходит из дома.

Мария Дидилевская проживает в селе Игнатьево Благовещенского района.

Приметы: рост около 155 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные средней длины, до плеч. В момент исчезновения была одета в темную кофту, светлые джинсовые брюки, темно-синие кроссовки.

Если кто-то обладает информацией о местонахождении подростка или об обстоятельствах её исчезновения, просим сообщить информацию в следственные органы по телефону +7 (924) 744-00-20 или в органы внутренних дел: 112, 102.

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#дети #происшествия

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