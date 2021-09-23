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23сентября
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сегодня, 12:33 0

В Благовещенске посчитают, сколько пассажиров пользуется автобусами на каждом маршруте

Автобусы столицы Амурской области оснастили средствами учёта пассажиропотока

В Благовещенске посчитают, сколько пассажиров пользуется автобусами на каждом маршруте
Фото: Скриншот фотографии

В автобусах областного центра установили датчики для учета осеннего пассажиропотока. Устройства позволят получить объективные данные о фактическом количестве пассажиров на том или ином маршруте.

Датчики уже установлены в автобусах, идущих по маршрутам: 1, 2к, 3, 5, 8, 11, 15, 20, 22, 23, 28.

— Датчики позволяют в режиме реального времени фиксировать число пассажиров. Эту нужно для того, чтобы оценить востребованность, эффективность и загруженность различных маршрутов, а также понимать необходимость оптимизации или увеличения количества транспорта на них. Данные будут использованы при общем анализе пассажиропотока и в дальнейшем при разработке новой маршрутной сети. Сейчас датчики установлены на автобусах автоколонны и двух частных перевозчиков. В октябре количество маршрутов, где работают эти устройства, будет увеличено, – рассказал консультант отдела организации транспортного обслуживания населения администрации Благовещенска Сергей Давыдов.

Данный учёт ведётся в рамках комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения. Сейчас идёт второй этап модернизации. Работы выполняет московская компания ООО «Строй Инвест Проект».

Также московские специалисты провели и другие исследования. Они оценили интенсивность движения на дорогах города, летний пассажиропоток, пешеходную доступность остановок общественного транспорта, их благоустройство и востребованность. По итогу москвичи разработали математическую модель транспортной системы областного центра и занимаются транспортным моделированием.

В итоге в Благовещенске будет создана новая маршрутная сеть и ценовая политика. Администрация города просит граждан активно поучаствовать в опросе об общественном транспорте. В опросе нужно ответить на вопросы, касающиеся модернизации транспорта, стоимости проезда и количества пересадок.

На данный момент опрос прошли лишь 894 человека.

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#городская власть #дороги #мэрия #транспорт

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