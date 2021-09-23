Благовещенец пытался стать фиктивным руководителем организации

Седьмой судебный участок мирового суда Благовещенска вынес обвинительный приговор в отношении жителя областного центра. Гражданина признали виновным в предоставлении своего паспорта для фиктивной регистрации в качестве руководителя организации.

В декабре 2019 года по просьбе неизвестного за денежное вознаграждение мужчина предоставил в налоговую службу свой паспорт и другие документы, чтобы зарегистрировать юрлицо и внести его в государственный реестр. При этом, как выяснил суд, руководить организацией гражданин не собирался.

С учётом позиции государственного обвинения гражданину было назначено двести часов обязательных работ, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.