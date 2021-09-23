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23сентября
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сегодня, 12:21 0

Благовещенец пытался стать фиктивным руководителем организации

Теперь его ждут обязательные работы

Благовещенец пытался стать фиктивным руководителем организации
Фото: pixabay.com

Седьмой судебный участок мирового суда Благовещенска вынес обвинительный приговор в отношении жителя областного центра. Гражданина признали виновным в предоставлении своего паспорта для фиктивной регистрации в качестве руководителя организации.

В декабре 2019 года по просьбе неизвестного за денежное вознаграждение мужчина предоставил в налоговую службу свой паспорт и другие документы, чтобы зарегистрировать юрлицо и внести его в государственный реестр. При этом, как выяснил суд, руководить организацией гражданин не собирался.

С учётом позиции государственного обвинения гражданину было назначено двести часов обязательных работ, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

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#криминал #происшествия #экономика

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