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23сентября
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Все желающие могут отправить своё имя в космос на ракете с Восточного

Российская компания проводит акцию в честь 64-летия полета первого искусственного спутника Земли

Все желающие могут отправить своё имя в космос на ракете с Восточного
Фото: roscosmos.ru

В период с 4 октября по 15 ноября компания «Геоскан» проводит акцию «Отправь свое имя в космос». Все желающие могут заполнить заявку на сайте и получить сертификат о том, что их имя отправилось в космическое путешествие вдоль околоземной орбиты. Запуск имён запланирован на весну 2022 года с космодрома Восточный Амурской области.

Как пояснили в компании, акция проводится в честь 64-летия полета первого искусственного спутника Земли.

— Имена будут нанесены на специальные носители, которые установят на «Геоскан 1U» и «Геоскан 3U». В космос кубсаты доставят ракета-носитель «Союз-2» и разгонный блок «Фрегат» с космодрома Восточный. Запуск состоится весной следующего года, – сообщает пресс-служба компании.

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#интернет #космодром

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