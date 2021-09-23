Все желающие могут отправить своё имя в космос на ракете с Восточного
Российская компания проводит акцию в честь 64-летия полета первого искусственного спутника Земли
В период с 4 октября по 15 ноября компания «Геоскан» проводит акцию «Отправь свое имя в космос». Все желающие могут заполнить заявку на сайте и получить сертификат о том, что их имя отправилось в космическое путешествие вдоль околоземной орбиты. Запуск имён запланирован на весну 2022 года с космодрома Восточный Амурской области.
Как пояснили в компании, акция проводится в честь 64-летия полета первого искусственного спутника Земли.
— Имена будут нанесены на специальные носители, которые установят на «Геоскан 1U» и «Геоскан 3U». В космос кубсаты доставят ракета-носитель «Союз-2» и разгонный блок «Фрегат» с космодрома Восточный. Запуск состоится весной следующего года, – сообщает пресс-служба компании.
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