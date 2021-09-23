Все желающие могут отправить своё имя в космос на ракете с Восточного

Фото: roscosmos.ru

Как пояснили в компании, акция проводится в честь 64-летия полета первого искусственного спутника Земли.

— Имена будут нанесены на специальные носители, которые установят на «Геоскан 1U» и «Геоскан 3U». В космос кубсаты доставят ракета-носитель «Союз-2» и разгонный блок «Фрегат» с космодрома Восточный. Запуск состоится весной следующего года, – сообщает пресс-служба компании.