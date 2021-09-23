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23сентября
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сегодня, 11:40 0

Президент наградил двух полицейских, задержавших пермского стрелка

Указ о награждении за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, опубликован на сайте Кремля

Президент наградил двух полицейских, задержавших пермского стрелка
Фото: МВД РФ

Президент России подписал указ о награждении двух сотрудников пермского ДПС, которые 20 сентября в ходе инцидента со стрельбой задержали нападавшего.

Младший лейтенант Константин Калинин был награждён орденом Мужества. После того как нападавший сделал несколько выстрелов в офицера, Константин Калинин начал стрелять в ответ и ранил нападавшего.

Другой сотрудник патруля ДПС, старший лейтенант полиции Владимир Макаров, также получил государственную награду. Ему присвоили медаль «За отличие в охране общественного порядка». В момент стрельбы он занимался эвакуацией граждан из опасной зоны.

Позднее Министерство внутренних дел Российской Федерации присвоило обоим офицерам очередные звания. Калинин стал лейтенантом полиции, а Макаров – капитаном полиции, сообщила пресс-служба МВД России.

Имя нападавшего до сих пор не раскрывается, но, по данным СМИ, им оказался 18-летний студент Тимур Бекмансуров. В результате стрельбы погибли шесть человек. Почти три десятка человек обратились за медицинской помощью.

Уголовное дело об убийстве двух и более лиц расследует Следственный комитет России.

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#криминал #происшествия

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