Президент наградил двух полицейских, задержавших пермского стрелка

Младший лейтенант Константин Калинин был награждён орденом Мужества. После того как нападавший сделал несколько выстрелов в офицера, Константин Калинин начал стрелять в ответ и ранил нападавшего.

Другой сотрудник патруля ДПС, старший лейтенант полиции Владимир Макаров, также получил государственную награду. Ему присвоили медаль «За отличие в охране общественного порядка». В момент стрельбы он занимался эвакуацией граждан из опасной зоны.

Позднее Министерство внутренних дел Российской Федерации присвоило обоим офицерам очередные звания. Калинин стал лейтенантом полиции, а Макаров – капитаном полиции, сообщила пресс-служба МВД России.

Имя нападавшего до сих пор не раскрывается, но, по данным СМИ, им оказался 18-летний студент Тимур Бекмансуров. В результате стрельбы погибли шесть человек. Почти три десятка человек обратились за медицинской помощью.

Уголовное дело об убийстве двух и более лиц расследует Следственный комитет России.