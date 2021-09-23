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23сентября
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сегодня, 10:37 0

Филипп Янковский впервые рассказал о рождении внука

Внук Филиппа Янковского стал тёзкой своего знаменитого прадедушки

Филипп Янковский впервые рассказал о рождении внука
Фото: 123ru.net

Иван Янковский и Диана Пожарская долгое время скрывали, что скоро станут родителями. Когда малыш появился на свет, они опубликовали несколько снимков из больницы, но не стали делиться своими эмоциями. О своей радости от рождения внука рассказал Филипп Янковский, пишет «СтарХит».

Актёр стал гостем программы «Вечерний Ургант», где рассказал о том, что происходит в их большой творческой семье. По словам Янковского, они с супругой Оксаной Фандерой счастливы, что у них появился внук. Мальчика назвали Олегом, он стал полным тёзкой своего знаменитого прадедушки. Малышу скоро исполнится три месяца.

Артист признался, что статус деда для него пока непривычен, но постепенно он привыкает к этой роли.

Филипп Янковский и Оксана Фандера женаты уже более 30 лет. Они воспитали двоих детей, которые пошли по стопам родителей. Иван уже давно стал звездой, а 27-летняя Елизавета еще только начинает актёрскую карьеру.

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#дети #шоу-бизнес

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