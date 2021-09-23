Филипп Янковский впервые рассказал о рождении внука

Актёр стал гостем программы «Вечерний Ургант», где рассказал о том, что происходит в их большой творческой семье. По словам Янковского, они с супругой Оксаной Фандерой счастливы, что у них появился внук. Мальчика назвали Олегом, он стал полным тёзкой своего знаменитого прадедушки. Малышу скоро исполнится три месяца.

Артист признался, что статус деда для него пока непривычен, но постепенно он привыкает к этой роли.

Филипп Янковский и Оксана Фандера женаты уже более 30 лет. Они воспитали двоих детей, которые пошли по стопам родителей. Иван уже давно стал звездой, а 27-летняя Елизавета еще только начинает актёрскую карьеру.