Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
23сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:29 2

Директор серышевского Дома культуры стала главой посёлка

В посёлке подводят итоги выборов 2021 года

Директор серышевского Дома культуры стала главой посёлка
Фото: selskieno

В четверг, 23 сентября, появилась информация о новом главе посёлка Серышево. Его возглавит Ольга Викторовна Волчкова, молодой директор поселкового Дома культуры.

Как рассказали «Сельские новости» Серышева, официальная информация об итогах выборов будет опубликована в газете от 24 сентября 2021 года.

Справка АИ

Ольга Викторовна Волчкова родилась в Серышеве, сейчас работает директором Дома культуры. Училась в Хабаровском институте культуры и искусства на театральном факультете по специальности «актер драмтеатра и кино». Несколько лет работала в Центре эстетического воспитания детей Хабаровска, позже вернулась на родину. Весной 2015 года она устроилась руководителем клубного формирования в Доме культуры Серышева. В феврале 2016 года получила назначение на должность директора. Есть сын-школьник.

Просмотров всего: 936

#выборы

распечатать


Власть 20

Артём Шейкин может стать сенатором от Амурской области
Власть 12

Юрий Трутнев поблагодарил дальневосточников за участие в выборах
Общество 32

Выборы в Амурской области признали состоявшимися, а результаты – действительными
Власть 14

«Единая Россия» снова получит большинство в амурском заксобрании
Комментарии
Показать все (2)
  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    Владимир Владимирович тоже был директором Дома культуры в Дрездене...

  • архаровец77

    архаровец77
    3 часа назад

    Красивая

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь