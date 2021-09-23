Директор серышевского Дома культуры стала главой посёлка

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В четверг, 23 сентября, появилась информация о новом главе посёлка Серышево. Его возглавит Ольга Викторовна Волчкова, молодой директор поселкового Дома культуры.

Как рассказали «Сельские новости» Серышева, официальная информация об итогах выборов будет опубликована в газете от 24 сентября 2021 года.

Справка АИ

Ольга Викторовна Волчкова родилась в Серышеве, сейчас работает директором Дома культуры. Училась в Хабаровском институте культуры и искусства на театральном факультете по специальности «актер драмтеатра и кино». Несколько лет работала в Центре эстетического воспитания детей Хабаровска, позже вернулась на родину. Весной 2015 года она устроилась руководителем клубного формирования в Доме культуры Серышева. В феврале 2016 года получила назначение на должность директора. Есть сын-школьник.