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23сентября
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сегодня, 11:09 0

Японская компания запустит второй спутник с космодрома Восточный

Аппарат будет отслеживать стихийные бедствия

Японская компания запустит второй спутник с космодрома Восточный
Фото: roscosmos.ru

Японская компания Synspective в середине 2022 года запустит второй спутник с космодрома Восточный. Необходимые контракты уже заключены, сообщает Роскосмос.

По сообщению компании Synspective, радиолокационный спутник StriX-1 является одним из группы аппаратов, которые выводятся на орбиту для наблюдения за зонами стихийных бедствий в любой точке мира. Спутник будет запущен с помощью ракеты-носителя «Союз-2».

Японская компания заключила контракт с немецким поставщиком услуг по запуску спутников Exolaunch. Также аналогичный спутник будет запущен с Восточного в этом году.

Самый первый аппарат из серии StriX японская компания запустила ещё в 2020 году с космодрома Новой Зеландии. К 2023 году в планах компании вывести на орбиту шесть спутников, а к 2030 году – тридцать.

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#космодром #космос

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