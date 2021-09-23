Японская компания запустит второй спутник с космодрома Восточный

По сообщению компании Synspective, радиолокационный спутник StriX-1 является одним из группы аппаратов, которые выводятся на орбиту для наблюдения за зонами стихийных бедствий в любой точке мира. Спутник будет запущен с помощью ракеты-носителя «Союз-2».

Японская компания заключила контракт с немецким поставщиком услуг по запуску спутников Exolaunch. Также аналогичный спутник будет запущен с Восточного в этом году.

Самый первый аппарат из серии StriX японская компания запустила ещё в 2020 году с космодрома Новой Зеландии. К 2023 году в планах компании вывести на орбиту шесть спутников, а к 2030 году – тридцать.