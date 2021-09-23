Ремонт ожогового отделения Амурской областной клинической больницы завершится в октябре

15 октября завершатся ремонтные работы в ожоговом отделении АОКБ, которые начались по поручению губернатора Приамурья.

— Сейчас ремонт с применением современных технологий и использованием панелей продолжается в ожоговом отделении, завершить его подрядчик должен до 15 октября. Строители уже вышли на финишный этап проведения работ, – доложил губернатору главврач АОКБ Евгений Тарасюк.

Глава региона попросил у руководителя областной больницы обязательно отработать вопросы обратной связи.

— После того как вы сдадите ожоговое отделение, обязательно нужно собрать обратную связь. Ремонт проводится по современной технологии, но тем не менее необходимо убедиться, что это оценили и врачи, и пациенты, – отметил губернатор Василий Орлов.

Ожоговое отделение стало первым пилотным проектом капитального ремонта всех отделений больницы. На данный момент также отремонтирован холл, ведётся поставка мебели.

Комплексный ремонт областной клинической больницы продлится три года. Уже полностью отремонтированы крыши всех корпусов, выполнен капремонт межпанельных швов, заменены все окна. Стартовал капитальный ремонт зала Гиппократа. На очереди и остальные отделения учреждения.

Ремонт ведётся без отрыва от основной работы медицинской организации.

— У нас проводится масштабный ремонт областной больницы в самые короткие сроки с учётом ситуации с коронавирусом. На сегодня резервной базы для перемещения пациентов нет, поэтому в настоящее время мы можем ремонтировать максимально только половину одного этажа. Конечно, в случае такой возможности мы переместили бы те или иные отделения на другие базы и приступили к ремонту двух-трёх этажей. Но этой возможности сейчас нет, – подчеркнул Евгений Тарасюк.