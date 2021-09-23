Facebook и Instagram банят тренера «Ротора» Дмитрия Хохлова из-за «неправильной» фамилии
Мужчина обратился в суд
Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер ФК «Ротор» Дмитрий Хохлов обратился в Солнцевский районный суд с заявлением на американскую компанию Facebook. Как пояснил сам тренер, его и его знакомых блокируют в Facebook и Instagram за упоминание фамилии Хохлов.
— Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны, – сказал Дмитрий Хохлов, сообщает издание «Октагон».
Заседание по этому делу состоится 5 октября.
Российские СМИ пока не смогли получить комментарии по этому делу у компании Facebook.
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