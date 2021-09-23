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23сентября
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сегодня, 10:32 1

Facebook и Instagram банят тренера «Ротора» Дмитрия Хохлова из-за «неправильной» фамилии

Мужчина обратился в суд

Facebook и Instagram банят тренера «Ротора» Дмитрия Хохлова из-за «неправильной» фамилии
Фото: pixabay.com

Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер ФК «Ротор» Дмитрий Хохлов обратился в Солнцевский районный суд с заявлением на американскую компанию Facebook. Как пояснил сам тренер, его и его знакомых блокируют в Facebook и Instagram за упоминание фамилии Хохлов.

— Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны, – сказал Дмитрий Хохлов, сообщает издание «Октагон».

Заседание по этому делу состоится 5 октября.

Российские СМИ пока не смогли получить комментарии по этому делу у компании Facebook.

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#интернет #суды

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Комментарии
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  • Амурский инженер

    Амурский инженер
    6 часов назад

    нужно поменять фамилию на более толерантную, например Украинцев)))

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