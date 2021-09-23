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23сентября
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сегодня, 10:18 0

Правительство России выделило три миллиарда рублей на «ковидные» выплаты медработникам

Решение о специальных единовременных выплатах подписал Михаил Мишустин

Правительство России выделило три миллиарда рублей на «ковидные» выплаты медработникам
Фото: скриншот видео

21 сентября председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о новых специальных выплатах для медицинских работников. Выплата будет единовременной и предназначается тем, кто работает с пациентами с диагнозом COVID-19. На выплаты выделили 2,9 миллиарда рублей.

Решение принято в рамках указа президента России 2020 года, который закрепляет право на дополнительные страховые гарантии. Выплаты получат врачи, средний и младший медицинский персонал, а также водители скорой помощи.

В 2021 году на страховые выплаты медработникам уже направили около 12,5 миллиарда рублей. Михаил Мишустин уверен, что новый транш из резервного фонда позволит в полном объёме обеспечить финансирование этой меры поддержки.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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