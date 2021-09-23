Правительство России выделило три миллиарда рублей на «ковидные» выплаты медработникам

Решение принято в рамках указа президента России 2020 года, который закрепляет право на дополнительные страховые гарантии. Выплаты получат врачи, средний и младший медицинский персонал, а также водители скорой помощи.

В 2021 году на страховые выплаты медработникам уже направили около 12,5 миллиарда рублей. Михаил Мишустин уверен, что новый транш из резервного фонда позволит в полном объёме обеспечить финансирование этой меры поддержки.