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23сентября
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В Хабаровском крае упал самолёт

На место предполагаемого крушения направились спасатели

В Хабаровском крае упал самолёт
Фото: 27.mchs.gov.ru

В среду, 22 сентября, в 18:45 (по хабаровскому времени) с радаров в районе заповедника Хехцир пропал самолёт Ан-26. Место предполагаемого падения самолёта находится в 38 километрах от аэропорта города Хабаровска. На борту в момент происшествия были шесть человек, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Там поясняют, что самолёт Ан-26 совершал технический полет.

— Утром из Хабаровска в предполагаемый район нахождения самолёта Ан-26, пропавшего с радаров накануне вечером, вылетел вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту, – сообщают в пресс-службе ведомства. – Также на место направляется воздушное судно Росавиации.

На месте проведут воздушную разведку местности. Отмечается, что ранее вылететь было невозможно из-за сложных метеоусловий. Вместе с тем уже вечером поиск пострадавших начала наземная группировка МЧС.

— С наступлением светлого времени суток к обследованию местности задействованы все силы и средства группировки МЧС России, территориальной подсистемы РСЧС. Всего задействованы более 70 спасателей и 20 единиц техники, – добавили в хабаровском управлении МЧС.

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#МЧС #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    6 часов назад

    Это уже какой самолёт по стране за последние 3 месяца?

  • uslon

    uslon
    5 часов назад

    А не тот ли это самолёт, который периодически нарезал круги над Благой, тестируя аэронавигационное оборудование?

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