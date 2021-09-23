Парень из Москвы приехал в Благовещенск, чтобы стать биологом-охотоведом

Фото: пресс-служба Дальневосточного ГАУ

Григорий Рыжкин приехал в Благовещенск из Москвы, чтобы в Дальневосточном ГАУ получить специальность «биолог-охотовед». Парень знает три языка, любит животных и коллекционирует научные журналы.

— Григорий, почему именно Благовещенск? Есть ли у тебя какие-нибудь родственники в Благовещенске или корни отсюда? Или город для тебя совсем «случайный»?

— В Благовещенске нет никаких моих родственников, и, насколько знаю, никто из моих родных никогда здесь не жил. Но этот город стал не совсем случайным, я выбирал в первую очередь вуз, а, как оказалось, не во многих вузах можно получить такую специальность.

— Ты выбрал профессию, связанную с животными. Есть ли у тебя домашние животные?

— Да, у меня есть ящерица эублефар, которая осталась в Москве, так как в общежитии держать животных запрещено. Я оставил её на младшего брата, он будет о ней заботиться. У младшего брата ещё есть кошка, так что можно считать, что у меня было два домашних животных – кошка и ящерица. Я их очень люблю, и немного грустно было расставаться как с семьёй, так и с ними, потому что они тоже стали частью моей семьи.

— Ты изучаешь три иностранных языка. Как так случилось в твоей жизни? Ты планировал быть лингвистом или у тебя была специальная языковая школа? Планируешь ли дальше развиваться в этом направлении?

— Благодаря своим родителям я поступил в языковую школу, где основным языком был французский, потом уже появились английский и итальянский дополнительно. Со временем это переросло в хобби. Я уверен, что это мне обязательно поможет в будущем. Знание языков не только помогает изучать другую культуру, но и может быть полезным качеством при поступлении на работу. В ДальГАУ изучают только английский и, наверное, немецкий. Но я знаю, что там есть дополнительный кружок, где изучают корейский, китайский, японский. Я хотел бы там заниматься, чтобы развиваться дальше.

— Чем увлекаешься, кроме языков? Есть ли какие-нибудь увлечения, которые пришлось оставить в Москве?

— Помимо языков я увлекаюсь коллекционированием настольных игр, разных научных журналов. К сожалению, в связи с переездом мои коллекционные пристрастия пришлось оставить в Москве. Ограничения по багажу в самолёте не дали мне привезти мою коллекцию сюда, а так я бы с удовольствием это сделал. Также я люблю читать. Это весело, особенно на разных языках. Чтение позволяет узнать для себя новое и открыть мир с другой стороны.

— Имеют ли профессии твоих родителей хоть какое-то отношение к той, которую ты выбрал?

— Мои родители работают в МГХПА имени Строганова. Это художественный вуз в Москве. Профессию и вуз я выбирал по своему желанию и своим интересам. Это был полностью мой выбор.

Справка АИ:

Как отмечают в Дальневосточном аграрном университете, выпускники кафедры биологии и охотоведения востребованы в государственных природоохранных учреждениях и организациях, в охотничьих хозяйствах Дальнего Востока. Особое место отводится научно-исследовательской работе. На кафедре изучают биолого-морфологические и экологические особенности фауны Дальнего Востока.