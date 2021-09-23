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23сентября
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сегодня, 09:59 14

Парень из Москвы приехал в Благовещенск, чтобы стать биологом-охотоведом

С первокурсником пообщался корреспондент Амур.инфо

Парень из Москвы приехал в Благовещенск, чтобы стать биологом-охотоведом
Фото: пресс-служба Дальневосточного ГАУ

Григорий Рыжкин приехал в Благовещенск из Москвы, чтобы в Дальневосточном ГАУ получить специальность «биолог-охотовед». Парень знает три языка, любит животных и коллекционирует научные журналы.

— Григорий, почему именно Благовещенск? Есть ли у тебя какие-нибудь родственники в Благовещенске или корни отсюда? Или город для тебя совсем «случайный»?

— В Благовещенске нет никаких моих родственников, и, насколько знаю, никто из моих родных никогда здесь не жил. Но этот город стал не совсем случайным, я выбирал в первую очередь вуз, а, как оказалось, не во многих вузах можно получить такую специальность.

— Ты выбрал профессию, связанную с животными. Есть ли у тебя домашние животные?

— Да, у меня есть ящерица эублефар, которая осталась в Москве, так как в общежитии держать животных запрещено. Я оставил её на младшего брата, он будет о ней заботиться. У младшего брата ещё есть кошка, так что можно считать, что у меня было два домашних животных – кошка и ящерица. Я их очень люблю, и немного грустно было расставаться как с семьёй, так и с ними, потому что они тоже стали частью моей семьи.

— Ты изучаешь три иностранных языка. Как так случилось в твоей жизни? Ты планировал быть лингвистом или у тебя была специальная языковая школа? Планируешь ли дальше развиваться в этом направлении?

— Благодаря своим родителям я поступил в языковую школу, где основным языком был французский, потом уже появились английский и итальянский дополнительно. Со временем это переросло в хобби. Я уверен, что это мне обязательно поможет в будущем. Знание языков не только помогает изучать другую культуру, но и может быть полезным качеством при поступлении на работу. В ДальГАУ изучают только английский и, наверное, немецкий. Но я знаю, что там есть дополнительный кружок, где изучают корейский, китайский, японский. Я хотел бы там заниматься, чтобы развиваться дальше.

— Чем увлекаешься, кроме языков? Есть ли какие-нибудь увлечения, которые пришлось оставить в Москве?

— Помимо языков я увлекаюсь коллекционированием настольных игр, разных научных журналов. К сожалению, в связи с переездом мои коллекционные пристрастия пришлось оставить в Москве. Ограничения по багажу в самолёте не дали мне привезти мою коллекцию сюда, а так я бы с удовольствием это сделал. Также я люблю читать. Это весело, особенно на разных языках. Чтение позволяет узнать для себя новое и открыть мир с другой стороны.

— Имеют ли профессии твоих родителей хоть какое-то отношение к той, которую ты выбрал?

— Мои родители работают в МГХПА имени Строганова. Это художественный вуз в Москве. Профессию и вуз я выбирал по своему желанию и своим интересам. Это был полностью мой выбор.

Справка АИ:

Как отмечают в Дальневосточном аграрном университете, выпускники кафедры биологии и охотоведения востребованы в государственных природоохранных учреждениях и организациях, в охотничьих хозяйствах Дальнего Востока. Особое место отводится научно-исследовательской работе. На кафедре изучают биолого-морфологические и экологические особенности фауны Дальнего Востока.

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#жизнь #образование

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Комментарии
Показать все (14)
  • jjj-tl

    jjj-tl
    7 часов назад

    Беги, парень, отсюда, беги.

  • ыхр

    ыхр
    7 часов назад

    Да, у есть меня ящерица..

    Прям так и сказал! )

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    6 часов назад

    Интересно,-с какими животными он будет общаться на итальянском....

  • Проходимец

    Проходимец
    6 часов назад

    Парень не трусит жить по мечте

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    6 часов назад

    Удачи..

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    6 часов назад

    Любопытно, что он будет делать, когда у него закончатся деньги? ;)

  • uslon

    uslon
    5 часов назад

    jjj-tl 1 час назад

    Беги, парень, отсюда, беги

    УЧИСЬ ЗДЕСЬ, ГРИША, УЧИСЬ! и не обращай внимания на подобных (ч)удаков.

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    5 часов назад

    jjj-tl 1 час назад

    Беги, парень, отсюда, беги.

    Ответ лузера

  • paravis

    paravis
    4 часа назад

    Уважения заслуживает парень. А диванные эксперты такие эксперты.

  • Nifashev

    Nifashev
    3 часа назад

    В жизни всегда есть место подвигу!

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    1 час назад

    paravis чо?

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    1 час назад

    Диванный аналитик 10 минут назад

    paravis чо?

    Иксперд ты! Попёрдываешь ты на диване! И неудачник по жизни!В которой тебе все не то,все не так! Такие же твои друзья Кронберг, туман и им подобные, вечно всем недовольные. Непонятно только почему они не валят отсюда?

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    45 минут назад

    Парень романтик, а таких любят девушки.

  • retrogr

    retrogr
    41 минута назад

    удивили. 30% минимум населения являются жителями области в первом поколении

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