Россияне больше не смогут тратить детские пособия на алкоголь и сигареты
Изменения в соответствующий закон рассмотрят в октябре
В октябре в Госдуме рассмотрят изменения в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», после которых родители не смогут тратить детские пособия на определённые товары, услуги и работу, сообщают «Известия».
Отмечается, что в первую очередь это алкогольная и табачная продукция. Также с помощью нововведений хотят контролировать покупки родителей на пособия, их перечень будут определять областные власти. Таким механизмом может стать открытие в национальной платежной системе «социального электронного счета». На него могли бы перечислять деньги, а потом контролировать все транзакции.
Просмотров всего: 1734