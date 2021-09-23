Россияне больше не смогут тратить детские пособия на алкоголь и сигареты

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Отмечается, что в первую очередь это алкогольная и табачная продукция. Также с помощью нововведений хотят контролировать покупки родителей на пособия, их перечень будут определять областные власти. Таким механизмом может стать открытие в национальной платежной системе «социального электронного счета». На него могли бы перечислять деньги, а потом контролировать все транзакции.