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23сентября
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сегодня, 09:01 6

Россияне больше не смогут тратить детские пособия на алкоголь и сигареты

Изменения в соответствующий закон рассмотрят в октябре

Россияне больше не смогут тратить детские пособия на алкоголь и сигареты
Фото: pixabay.com

В октябре в Госдуме рассмотрят изменения в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», после которых родители не смогут тратить детские пособия на определённые товары, услуги и работу, сообщают «Известия».

Отмечается, что в первую очередь это алкогольная и табачная продукция. Также с помощью нововведений хотят контролировать покупки родителей на пособия, их перечень будут определять областные власти. Таким механизмом может стать открытие в национальной платежной системе «социального электронного счета». На него могли бы перечислять деньги, а потом контролировать все транзакции.

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#дети #закон

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Комментарии
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  • одна из....

    одна из....
    8 часов назад

    Давно пора

  • slaval

    slaval
    6 часов назад

    ну тогда запретить и алименты тратить на личные вещи для себя, ту же выпивку и тп.

  • капрал

    капрал
    6 часов назад

    Ну и как они их будут контролировать? А если нал снимут (в НП, к примеру, нет терминалов для дистант оплаты), как его траты контролировать? Инициатива здравая, но скорее всего малоосуществимая. По алиментам - поддерживаю.

  • Rick1979

    Rick1979
    5 часов назад

    Значит, чтобы не снимали наличку есть варианты - или с таких спецсчетов нельзя будет снять наличку или перевести на другой свой счет, или же вообще это еще один шаг к отмене налички в принципе.

  • Авантыч

    Авантыч
    5 часов назад

    капрал

    Счет будет отдельный, соответственно снять с него нал не получится.

  • inoy

    inoy
    5 часов назад

    на водку и сиги нельзя, с чипсами беда будет, а куда тогда????)

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