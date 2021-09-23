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23сентября
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сегодня, 08:01 10

России грозят перебои с поставками чипсов

О проблемах предупредила компания PepsiCo

России грозят перебои с поставками чипсов
Фото: pixabay.com

Возможные перебои с поставками могут произойти из-за сезонного фактора: жаркое лето и затяжные дожди не позволяют убрать урожай, пояснили в компании PepsiCo, пишет РБК.

Также непогода повлияла на размер клубней, производству необходимы крупные картофелины. Предприятие «Фрито Лей Мануфактуринг», входящее в PepsiCo, предупредило об ожидаемых перебоях с поставками чипсов Lay’s в сентябре и октябре из-за дефицита картофеля.

— Ситуация нормализуется, когда мы начнем использовать сырье, хранящееся на наших складах, – сказал представитель компании.

В компании рассказали, что с начала пандемии потребление чипсов увеличилось и продолжает расти.

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#экономика

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    9 часов назад

    слава богу

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    9 часов назад

    Чота я переживаю, как теперь россияне без чипсов жить-то будут? О_О

  • Кроненберг

    Кроненберг
    9 часов назад

    ты бы Офис переживал за свою подлую агитацию за ЕР

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    8 часов назад

    Глупыш, ты, как обычно, всё перепутал! )))

    Это ты постоянно едро славишь! Вон, даже пишешь их с большой буквы! )))

    А за что мне переживать, как-нибудь уж и сам разберусь.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    8 часов назад

    фу мерзкая агитаторша планктонная

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    8 часов назад

    Крон опять какашками на вентилятор плюёт! )))

  • Кроненберг

    Кроненберг
    8 часов назад

    по факту сказано

  • Paster

    Paster
    6 часов назад

    Будем кушать Зяки-Зяки.

  • капрал

    капрал
    6 часов назад

    Интересно, что за сырьё хранится у них на складе и с какого года?))

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