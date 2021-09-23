России грозят перебои с поставками чипсов
О проблемах предупредила компания PepsiCo
Возможные перебои с поставками могут произойти из-за сезонного фактора: жаркое лето и затяжные дожди не позволяют убрать урожай, пояснили в компании PepsiCo, пишет РБК.
Также непогода повлияла на размер клубней, производству необходимы крупные картофелины. Предприятие «Фрито Лей Мануфактуринг», входящее в PepsiCo, предупредило об ожидаемых перебоях с поставками чипсов Lay’s в сентябре и октябре из-за дефицита картофеля.
— Ситуация нормализуется, когда мы начнем использовать сырье, хранящееся на наших складах, – сказал представитель компании.
В компании рассказали, что с начала пандемии потребление чипсов увеличилось и продолжает расти.
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