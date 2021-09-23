России грозят перебои с поставками чипсов

Также непогода повлияла на размер клубней, производству необходимы крупные картофелины. Предприятие «Фрито Лей Мануфактуринг», входящее в PepsiCo, предупредило об ожидаемых перебоях с поставками чипсов Lay’s в сентябре и октябре из-за дефицита картофеля.

— Ситуация нормализуется, когда мы начнем использовать сырье, хранящееся на наших складах, – сказал представитель компании.

В компании рассказали, что с начала пандемии потребление чипсов увеличилось и продолжает расти.