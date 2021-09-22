В Хабаровском крае пропал с радаров Ан-26

В Хабаровском крае исчез транспортный самолет Ан-26. Он пропал с радаров в 38 километрах от аэропорта в Хабаровске, в районе заповедника Хехцир.

По предварительным данным, на борту самолета находится только экипаж из шести человек. Ан-26 совершал технический рейс, он находится в ведомстве ЗАО «Летные проверки и системы».

— Для поиска воздушного судна привлечен вертолет Росавиации. Из Хабаровска на место выдвинулись спасатели Амурского спасательного центра. В готовность приведен вертолет Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России со спасателями на борту, – сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Хабаровскому краю.

В ведомстве уточнили, что поиски самолета осложнены плохой погодой и темным временем суток.