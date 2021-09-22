В Циолковском суд рассмотрит дело ремонта парка за 116 миллионов

В Циолковском в марте заключили договор на благоустройство парка культуры и отдыха. Однако в августе заказчик решил расторгнуть договор. По планам парк должны были оформить в космической тематике только к ноябрю. Подрядчик подал иск на заказчика в Арбитражный суд Амурской области, следует из документов суда.

Территория должна была включать в себя спортивную, игровую и детскую зоны, а также зону с арт-объектами и мобильными беседками, сквер для влюблённых и летние кафе. На реализацию проекта выделили более 116 миллионов рублей.

Однако 13 августа заказчик расторг договор, сославшись на то, что подрядчик не успевает выполнить работы в срок. Подрядчик считает, что в работах помешали «не зависящие от общества препятствия».

Напомним, что о благоустройстве парка культуры и отдыха в Циолковском стало известно ещё в прошлом году. На обустройство парка 45 миллионов выделили из федерального бюджета, так как Циолковский победил во всероссийском конкурсе среди малых городов и исторических поселений. Сумму в 32 миллиона должен софинансировать бюджет Циолковского, еще 43 миллиона – бюджет Амурской области.