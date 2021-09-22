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22сентября
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сегодня, 18:49 0

В Благовещенске перекроют движение по улице Северной

Перекрытие связано с устройством инженерных сетей

В Благовещенске перекроют движение по улице Северной
Фото: Амур.инфо

В Благовещенске с 21:00 24 сентября до 06:00 25 сентября полностью ограничат движение транспорта на участке улицы Северной между Театральной и Политехнической. Перекрытие связано с устройством инженерных сетей.

Во время производства земляных работ проезд на перекрёстке улиц Театральной и Северной будет открыт, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.

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#дороги #ЖКХ #мэрия #строительство

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