В Амурской области выявили 116 новых случаев COVID-19

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По данным амурского Роспотребнадзора, темп прироста за последние сутки составил 0,3 %. У 83 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (72 %), у 32 – в виде пневмонии (27 %), у одного – в бессимптомной форме (1 %).

Всего с начала пандемии в регионе заразились 34 532 человека, 28 205 выздоровели, 434 – скончались.

Показатель заболеваемости составляет 4 416,73 на 100 тысяч населения.

Анализы на COVID сдали 1 264 110 человек, в том числе за последние сутки – 2 459.

Ранее министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева рассказала, что в регионе замедлились темпы вакцинации.