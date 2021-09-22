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22сентября
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сегодня, 18:14 0

В Амурской области выявили 116 новых случаев COVID-19

Один человек скончался

В Амурской области выявили 116 новых случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

В Амурской области выявили 116 новых заражений COVID-19 за сутки. Как сообщает портал стопкоронавирус.рф, 133 человека выздоровели, один скончался.

По данным амурского Роспотребнадзора, темп прироста за последние сутки составил 0,3 %. У 83 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (72 %), у 32 – в виде пневмонии (27 %), у одного – в бессимптомной форме (1 %).

Всего с начала пандемии в регионе заразились 34 532 человека, 28 205 выздоровели, 434 – скончались.

Показатель заболеваемости составляет 4 416,73 на 100 тысяч населения.

Анализы на COVID сдали 1 264 110 человек, в том числе за последние сутки – 2 459.

Ранее министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева рассказала, что в регионе замедлились темпы вакцинации.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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