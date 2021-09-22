Амурские полицейские изъяли 31 единицу огнестрельного оружия из незаконного оборота

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В Приамурье прошёл второй этап операции «Арсенал», во время которой сотрудники полиции и Росгвардии изъяли 92 единицы огнестрельного оружия, 31 из которых были в незаконном обороте, сообщает областное управление МВД.

Также правоохранители изъяли 323 патрона и более 1,6 килограмма взрывчатых веществ. По фактам незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ возбудили 31 уголовное дело. В ходе операции полицейские задержали 13 человек, которые были объявлены в розыск. Изъятое оружие и боеприпасы сейчас исследуют, по результатам примут процессуальные решения и оценят законность их приобретения и хранения.

Так, у жителя Октябрьского района нашли 392 грамма промышленного пороха, а у мужчины из Серышевского района – 576 граммов.

В ведомстве напоминают, что амурчане, которые добровольно сдадут хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, могут получить вознаграждение от полутора до восьми тысяч рублей. Более подробно об этом можно узнать на сайте МВД.