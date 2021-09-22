Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:31 0

Амурские полицейские изъяли 31 единицу огнестрельного оружия из незаконного оборота

В регионе прошёл второй этап операции «Арсенал»

Амурские полицейские изъяли 31 единицу огнестрельного оружия из незаконного оборота
Фото: pixabay.com

В Приамурье прошёл второй этап операции «Арсенал», во время которой сотрудники полиции и Росгвардии изъяли 92 единицы огнестрельного оружия, 31 из которых были в незаконном обороте, сообщает областное управление МВД.

Также правоохранители изъяли 323 патрона и более 1,6 килограмма взрывчатых веществ. По фактам незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ возбудили 31 уголовное дело. В ходе операции полицейские задержали 13 человек, которые были объявлены в розыск. Изъятое оружие и боеприпасы сейчас исследуют, по результатам примут процессуальные решения и оценят законность их приобретения и хранения.

Так, у жителя Октябрьского района нашли 392 грамма промышленного пороха, а у мужчины из Серышевского района – 576 граммов.

В ведомстве напоминают, что амурчане, которые добровольно сдадут хранящиеся у них оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, могут получить вознаграждение от полутора до восьми тысяч рублей. Более подробно об этом можно узнать на сайте МВД.

Просмотров всего: 134

#происшествия #криминал

распечатать


Происшествия

В Хабаровском крае пропал с радаров Ан-26
Происшествия

В Благовещенске парень кидался под машины
Происшествия 2

Амурчанин отсидел за кражу из магазина и снова обокрал ту же торговую точку
Происшествия

В Благовещенске произошло ДТП с пятью пострадавшими
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь