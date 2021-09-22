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22сентября
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сегодня, 18:00 0

В северных районах Амурской области печное отопление после паводка восстановлено полностью

Василий Орлов рассказал о ходе ремонта пострадавших во время паводка печей

В северных районах Амурской области печное отопление после паводка восстановлено полностью
Фото: инстаграм-аккаунт @va.orlov

В Приамурье подходят к завершению работы по восстановлению печного отопления. Всего в регионе необходимо было восстановить и отремонтировать 122 печи, пострадавших во время паводка. Из них 116 уже привели в порядок. Осталось отремонтировать шесть. Восстановление печей производили 15 специалистов. Оплата их работы осуществлялась за счет средств резервного фонда, а проживание и питание обеспечивали администрации муниципалитетов.

Больше всего печей пострадало от паводка в Благовещенском районе. Ремонт требовался для 80 из них, и на сегодняшний день 75 уже готовы. На втором месте по потребности – Шимановский район. Там печное отопление восстановлено полностью, все 27 объектов отремонтированы. На третьем — Белогорский район, где пострадало от паводка 8 печей, из них 7 штук уже отремонтировано, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

— Обследование печей завершено во всех домах, пострадавших от паводка. В северных районах области печное отопление восстановлено полностью. Более пяти миллионов рублей было направлено из резервного фонда правительства Амурской области на закупку строительных материалов, необходимых для ремонта и восстановления печей в домах, пострадавших от паводка. Стройматериалы оперативно доставлялись в районы. В ближайшее время, до наступления заморозков, будут восстановлены оставшиеся семь печей, – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

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#большая вода #губернатор

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