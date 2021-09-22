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22сентября
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сегодня, 17:45 0

В Благовещенске парень кидался под машины

Мотивы его неизвестны

В Благовещенске парень кидался под машины
Фото: kriminal.amur

В столице Приамурья на улице Магистральной перед Калининским кольцом молодой человек кидался под машины. Об этом сообщают подписчики в инстаграм-аккаунте @kriminal.amur. В группе разместили видео с дебоширом, а также пострадавшее авто. Автор утверждает, что боковое зеркало сломал именно молодой человек.

По информации автора поста, парня забрала полиция. В комментариях под постом горожане утверждают, что тоже встречались с неадекватным незнакомцем.

«Ему 20 вроде. Сиги стреляет на перекрестке. Паспорт показывал».

«К нам тоже с Алиной приставал, ели отвязались...».

«Знаю я его. Общался немного... Больной, печальный мальчишка... Это все делает наше окружение».

«Соседский мальчик уже несколько дней этим занимается. Его лечили, поместили в интернат для трудных детей. Но, когда он приезжает домой на каникулы, то продолжает... Это ужасно наблюдать. Дети гибнут, и никаких действий со стороны взрослых».

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#закон #происшествия #транспорт

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