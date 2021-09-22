В Благовещенске парень кидался под машины
Мотивы его неизвестны
В столице Приамурья на улице Магистральной перед Калининским кольцом молодой человек кидался под машины. Об этом сообщают подписчики в инстаграм-аккаунте @kriminal.amur. В группе разместили видео с дебоширом, а также пострадавшее авто. Автор утверждает, что боковое зеркало сломал именно молодой человек.
По информации автора поста, парня забрала полиция. В комментариях под постом горожане утверждают, что тоже встречались с неадекватным незнакомцем.
«Ему 20 вроде. Сиги стреляет на перекрестке. Паспорт показывал».
«К нам тоже с Алиной приставал, ели отвязались...».
«Знаю я его. Общался немного... Больной, печальный мальчишка... Это все делает наше окружение».
«Соседский мальчик уже несколько дней этим занимается. Его лечили, поместили в интернат для трудных детей. Но, когда он приезжает домой на каникулы, то продолжает... Это ужасно наблюдать. Дети гибнут, и никаких действий со стороны взрослых».
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