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22сентября
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сегодня, 17:32 0

В Амурской области выбрали экспортный логотип

Конкурс проводил Центр развития территорий

В Амурской области выбрали экспортный логотип
Фото: @amur.urban

Закончилось голосование по выбору экспортного логотипа для Амурской области. Проводил его региональный Центр развития территорий.

— Мы получили больше 150 участников, больше 20 талантливых авторов мы отобрали, чтобы поработать с ними в будущих проектах, есть работы, не вошедшие в шорт-лист основного конкурса, но отлично подходящие для амурских компаний, и с ними также продолжат работу. И главное, у нас есть 3 отличных варианта для экспортных направлений, – сообщили организаторы.

Финальные работы удостоены представлять область на международных рынках.

Победители получат денежные призы после завершения всех юридических процедур конкурса и передачи авторских прав.

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#конкурсы #культура #соцсети

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