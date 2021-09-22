В Амурской области выбрали экспортный логотип

Закончилось голосование по выбору экспортного логотипа для Амурской области. Проводил его региональный Центр развития территорий.

— Мы получили больше 150 участников, больше 20 талантливых авторов мы отобрали, чтобы поработать с ними в будущих проектах, есть работы, не вошедшие в шорт-лист основного конкурса, но отлично подходящие для амурских компаний, и с ними также продолжат работу. И главное, у нас есть 3 отличных варианта для экспортных направлений, – сообщили организаторы.

Финальные работы удостоены представлять область на международных рынках.

Победители получат денежные призы после завершения всех юридических процедур конкурса и передачи авторских прав.