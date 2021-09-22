Артём Шейкин может стать сенатором от Амурской области

Фото: белогорск.рф

Сменятся сенаторы от Ставропольского и Алтайского краев, ХМАО, Свердловской, Мурманской, Самарской, Калининградской, Тамбовской, Амурской, Омской, Курской и Новгородской областей. В Совфеде могут оказаться бывший глава Екатеринбурга Александр Высокинский, экс-глава Калининграда Александр Ярошук. Алтайский край будет представлять Виктор Зобнев, Омскую область – Герой России Дмитрий Перминов, Курскую область – мастер спорта по вольной борьбе Александр Брыксин.

«Амурскую область будет представлять советник губернатора и бывший глава молодежной коллегии при губернаторе Санкт-Петербурга Артем Шейкин», – пишет РБК.

Сенатором от Ставропольского заксобрания должен стать глава краевой думы Геннадий Ягубов, от Новгородской областной думы – её спикер Елена Писарева, Мурманскую – зампредседателя Совета депутатов закрытого города Североморск Татьяна Сахарова. Сенатором от Самарского заксобрания станет председатель комитета Самарской губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды и экс-гендиректор «Газпром межрегионгаз Самара» Андрей Кислов, а ХМАО будет представлять депутат окружной думы Александр Новьюхов.

Многие сенаторы останутся в верхней палате на новый срок. В частности, мандаты сохранят представители Дагестана, Ингушетии и Чечни.

Справка АИ

Артём Шейкин родился 25 марта 1980 года в Белогорске. Советник губернатора Амурской области общественный деятель, экономист, кандидат экономических наук, основатель Фонда поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры».