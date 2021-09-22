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22сентября
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сегодня, 17:16 9

Артём Шейкин может стать сенатором от Амурской области

Сейчас его кандидатура рассматривается в Совфеде

Артём Шейкин может стать сенатором от Амурской области
Фото: белогорск.рф

Кандидатура Артёма Шейкина рассматривается на пост сенатора от Амурской области в Совфед. Об этом корреспонденту Амур.инфо сообщил информированный источник в региональном правительстве. По данным РБК, после прошедших выборов в верхнюю палату парламента придут 11 новых сенаторов.

Сменятся сенаторы от Ставропольского и Алтайского краев, ХМАО, Свердловской, Мурманской, Самарской, Калининградской, Тамбовской, Амурской, Омской, Курской и Новгородской областей. В Совфеде могут оказаться бывший глава Екатеринбурга Александр Высокинский, экс-глава Калининграда Александр Ярошук. Алтайский край будет представлять Виктор Зобнев, Омскую область – Герой России Дмитрий Перминов, Курскую область – мастер спорта по вольной борьбе Александр Брыксин.

«Амурскую область будет представлять советник губернатора и бывший глава молодежной коллегии при губернаторе Санкт-Петербурга Артем Шейкин», – пишет РБК.

Сенатором от Ставропольского заксобрания должен стать глава краевой думы Геннадий Ягубов, от Новгородской областной думы – её спикер Елена Писарева, Мурманскую – зампредседателя Совета депутатов закрытого города Североморск Татьяна Сахарова. Сенатором от Самарского заксобрания станет председатель комитета Самарской губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды и экс-гендиректор «Газпром межрегионгаз Самара» Андрей Кислов, а ХМАО будет представлять депутат окружной думы Александр Новьюхов.

Многие сенаторы останутся в верхней палате на новый срок. В частности, мандаты сохранят представители Дагестана, Ингушетии и Чечни.

Справка АИ

Артём Шейкин родился 25 марта 1980 года в Белогорске. Советник губернатора Амурской области общественный деятель, экономист, кандидат экономических наук, основатель Фонда поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры».

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#выборы #областная власть #российская власть

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Комментарии
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  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    3 часа назад

    Какой то сюр, чёс слово!

  • Кроненберг

    Кроненберг
    3 часа назад

    что за ноунейм?

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    3 часа назад

    Интересно узнать список чего он насоветовал губернатору Х? И что конкретно из насвистанного пошло в тираж.

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    2 часа назад

    Что-бы руководить человеками, нужно лет пятнадцать лопатой помахать. Побыть в ихней шкуре. А не сразу после горшка в депутаты.

  • Петро555

    Петро555
    2 часа назад

    Согласен

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    пацанчику теплое место тулят.

    а область тут при чем?

  • P.N.

    P.N.
    1 час назад

    Кто эти случайные люди?

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    15 минут назад

    В Питере бабла не хватило остаться? Очередного прощелыгу себе на шею сажаем.

  • Авантыч

    Авантыч
    7 минут назад

    Vladimir28rus

    Ихней...

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