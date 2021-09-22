Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:43 2

Амурчанин отсидел за кражу из магазина и снова обокрал ту же торговую точку

Спиртное похитили из магазина в Серышевском районе

Амурчанин отсидел за кражу из магазина и снова обокрал ту же торговую точку
Фото: pixabay.com

В Серышевском районе Амурской области задержали ранее судимого местного жителя. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области, мужчину подозревают в краже алкоголя из магазина в селе Большая Сазанка.

С заявлением о краже в полицию обратилась индивидуальный предприниматель. Злоумышленник вскрыл замок в деревянной пристройке, проник в помещение и набрал выпивки на пять тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 33-летний местный житель. Дома у мужчины нашли часть похищенного.

В августе этого года амурчанин вернулся из мест лишения свободы, где сидел за кражи. В том числе – из этого же магазина. На свободе мужчина провёл меньше трёх недель.

Просмотров всего: 176

#криминал #происшествия

распечатать


Происшествия

В Хабаровском крае пропал с радаров Ан-26
Происшествия

Амурские полицейские изъяли 31 единицу огнестрельного оружия из незаконного оборота
Происшествия

В Благовещенске парень кидался под машины
Происшествия

В Благовещенске произошло ДТП с пятью пострадавшими
Комментарии
Показать все (2)
  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    3 часа назад

    Их бин больной.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 час назад

    Его дом тюрьма....

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь