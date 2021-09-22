Амурчанин отсидел за кражу из магазина и снова обокрал ту же торговую точку

Фото: pixabay.com

В Серышевском районе Амурской области задержали ранее судимого местного жителя. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области, мужчину подозревают в краже алкоголя из магазина в селе Большая Сазанка.

С заявлением о краже в полицию обратилась индивидуальный предприниматель. Злоумышленник вскрыл замок в деревянной пристройке, проник в помещение и набрал выпивки на пять тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого, им оказался 33-летний местный житель. Дома у мужчины нашли часть похищенного.

В августе этого года амурчанин вернулся из мест лишения свободы, где сидел за кражи. В том числе – из этого же магазина. На свободе мужчина провёл меньше трёх недель.