В Хинганском заповеднике самец амурского тигра идёт по следам тигрицы

— Фотоловушка в центре Хинганского заповедника впервые зафиксировала дикого самца. О том, что ранее на этой земле он не отмечался, свидетельствует и анализ следов тигра. В этой части заповедника обитает тигрица Елена. За несколько месяцев до того, как в объектив попал двигающийся на восток самец, она проходила тем же маршрутом, – рассказали в пресс-службе.

Этот тигр, вероятно, пришёл из Еврейской автономной области. Учёные и ранее ожидали проникновения реинтродуцированных самцов амурского тигра и их потомков на территорию Амурской области.

— Мы надеемся, что скоро произойдет их встреча. Тогда Амурская область станет полноценной частью ареала амурского тигра, – передаёт пресс-служба слова директора центра Сергея Арамилева.

В 2013 году на территории ЕАО обитали только одна-две особи амурского тигра. По инициативе Владимира Путина был создан центр «Амурский тигр», который занимается защитой и расширением мест обитания этих хищников.

Для восстановления популяции в Амурской и Еврейской автономной областях из Центра реабилитации и реинтродукции в 2013-2014 годах выпустили в дикую природу шесть тигрят-сирот. Президент России Владимир Путин поучаствовал в освобождении тигра Бориса, Илоны и Кузи. По последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа живут до 600 особей. Это 95 % мировой популяции зверя.

Напомним, что амурские тигры также часто встречаются в Хабаровском и Приморском краях. Однако при встрече со зверем ни в коем случае нельзя его провоцировать, лучше позвонить специалистам.