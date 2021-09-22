В Благовещенске разделять мусор для переработки стали школы, детсады, библиотеки и кафе

Фото: пресс-служба мэрии Благовещенска

В июне 2021 года акция «Город берегу» получила экологическое ответвление, направленное на цивилизованное обращение с отходами. Тогда мэр Благовещенска Олег Имамеев подписал постановление о проведении общегородской акции «Город берегу. РазДельный сбор».

К экологической акции уже присоединилось несколько тысяч благовещенцев. Каждую третью субботу месяца горожане приносят на площадь ОКЦ по несколько тонн бумаги, картона, пластиковых и стеклянных бутылок, батареек для дальнейшей сортировки. В целом по Благовещенску за несколько месяцев в мероприятиях по сбору мусора поучаствовали пять тысяч человек.

От взрослых не отстают и дети. Так, малыши из детского сада № 68 отдали в переработку около 10 килограммов пластика, крышек, бумаги и батареек. Бумагу на переработку этим летом собирали в лицеях №№ 6,11, гимназиях №№ 1, 25 и школах №№ 10, 13, 16, 23, 24, 26, 27. Рекорд по количеству макулатуры поставили в школе № 10 – ребята и педагоги собрали около 300 тонн бумаги и картона. А учащиеся гимназий № 1 и 25 вместе с учениками школ №№ 2, 5, 10, 12, 16, 22 объявили сбор старых батареек. Еще в шести школах прошли мастер-классы «Поделка из пакетов», а в школе № 22 организовали конкурс рисунков и эковикторину. Подобные мероприятия провели в оздоровительных пришкольных и загородных лагерях, профильных сменах, сообщает пресс-служба администрации города Благовещенска.