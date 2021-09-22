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22сентября
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Марина Федункив хочет обвенчаться с молодым мужем в Ватикане

На венчании настаивает свекровь Марины Федункив

Марина Федункив хочет обвенчаться с молодым мужем в Ватикане
Фото: sigma-z.ru

Недавно актриса Марина Федункив вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи. Свой медовый месяц влюблённые провели в Риме. На презентации своей книги «Жизнь сквозь смех» артистка рассказала, что они с мужем планируют обвенчаться в Ватикане, пишет «Собеседник».

До встречи со Стефано личная жизнь у Федункив не складывалась. У актрисы было два гражданских брака, в одном из которых она прошла через алкогольную зависимость партнёра и домашнее насилие.

Со временем Марина поняла, как важно себя ценить, и решила об этом рассказать в своей книге.

Со Стефано актриса познакомилась на вечеринке у общего друга. Она признаётся, что мама её избранника сначала её не приняла, так как Федункив старше её сына на 13 лет.

Но после общения с будущей невесткой свекровь кардинально поменяла своё мнение о ней. Теперь она настаивает, чтобы Марина и Стефано повенчались. Федункив решила, что венчаться они будут только в Ватикане.

Артистка рассказала, что они вообще не хотели торжества, а просто расписались в МФЦ. Но её директор решил организовать для пары свадьбу.

Марина уверена, что их семейная жизнь со Стефано вряд ли когда-то превратится в скучную рутину. Ведь они оба очень занятые люди. Сейчас Федункив презентует свою книгу, снимается в кино и занимается музыкальной карьерой, а её супруг решает серьёзные вопросы в своём офисе.

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#шоу-бизнес

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