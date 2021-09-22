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22сентября
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На переселение амурчан в 2021 году потратят 2,4 миллиарда рублей

В декабре новые квартиры получат 68 семей города Сковородино

На переселение амурчан в 2021 году потратят 2,4 миллиарда рублей
Фото: amurobl.ru

До конца этого года переезда ждут более тысячи амурских семей. В 2021 году на переселение выделили 2,4 миллиарда рублей. Новое жильё переселенцы получают благодаря нацпроекту «Жильё и городская среда», сообщили в правительстве Амурской области.

В конце года обещают сдать два дома для переселения в городе Сковородино. Новые квартиры там получат 68 семей. Новые дома будут полностью готовы к проживанию, в комнатах сделают ремонт – натяжные потолки, поклеят обои, полы закроют линолеумом, в ванной установят водонагреватели, а в кухнях – электроплиты.

— Общий объем финансирования по программе в 2021 году составляет 2,4 миллиарда рублей. Из них с учетом уже наработанной практики регион досрочно получил более 800 миллионов рублей на реализацию этапа 2022 года. При сохранении имеющейся динамики в 2022-2023 годах планируется получить финансирование по этапу 2023-2024 годов и досрочно завершить программу в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», – отметил губернатор Василий Орлов.

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#губернатор #Сковородино #строительство

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