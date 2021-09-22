Инфляция в Амурской области замедлилась благодаря снижению цен в сфере услуг

Годовая инфляция в Приамурье снизилась с 6,3 процента до 5,8 процента, благодаря снижению цен в сфере услуг. Показатель стал ниже российского (6,7 процента) и дальневосточного (6,2 процента), сообщили в пресс-службе амурского отделения Дальневоcточного Банка России.

По мнению банка, снижению инфляции помогли низкие цены на авиаперелёты и внутренний туризм.

— В августе этого года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года самолеты в Приамурье стали летать чаще, увеличился пассажиропоток. В текущих условиях перевозчики снижали тарифы. Это привело к замедлению темпов прироста цен на услуги воздушного транспорта. В результате годовой темп прироста цен в сфере услуг снизился – с 3,5 процента в июле до 1,8 процента в августе, – отметил начальник экономического отдела Отделения Банка России по Амурской области Алексей Боткин.

Дело в том, что в аналогичный период 2020 года ограничительные меры смягчились, люди начали путешествовать, и тарифы сильно поднялись в сравнении с 2019 годом, когда все сидели по домам. В этом году в июле восстановилось авиасообщение с Турцией, благодаря этому на российских курортах цены остались прежними.

В области остаётся высокий спрос на строительные материалы, после паводка многие восстанавливают своё жильё или строят новое. Инфляция в августе составила 7,7 процента, сильно выросли цены на обрезные доски, древесно-стружечные плиты и металлические конструкции.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция начнёт замедляться в четвёртом квартале 2021 года.