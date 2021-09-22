Лолита рассказала, как у неё разошёлся шов на лице после пластики

В YouTube-шоу «Антонимы» певица рассказала, что как-то прямо во время концерта у неё разошёлся шов на лице. Милявская сделала операцию, чтобы убрать второй подбородок, но во время выступления из-за вокальной нагрузки шов разошёлся. После этого врач снова его зашивал.

Лолита призналась, что постоянно обращается к пластическим хирургам. Она считает это издержками профессии и не боится открыто говорить об этом.

Певица рассказала, что также делала блефаропластику — операцию по коррекции нависших век. По словам Милявской, со временем из-за вытянувшегося века гримёру приходится больше времени тратить на макияж. А подтяжка облегчает жизнь и ей самой, и специалистам, которые готовят её к выступлениям.

Милявская отметила, что образ жизни человека влияет на длительность восстановления после операции. Она посоветовала перед пластикой проходить курс уколов для сосудов. По её словам, после этого всё гораздо быстрее срастается.