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Лолита рассказала, как у неё разошёлся шов на лице после пластики

Лолита Милявская поделилась неудачным опытом пластических операций

Лолита рассказала, как у неё разошёлся шов на лице после пластики
Фото: csn-tv.ru

Лолита Милявская регулярно прибегает к услугам пластических хирургов. В недавнем интервью она рассказала о своём неудачном опыте и вспомнила, как у неё разошёлся шов на лице после одной из операций, сообщает «Пятый канал».

В YouTube-шоу «Антонимы» певица рассказала, что как-то прямо во время концерта у неё разошёлся шов на лице. Милявская сделала операцию, чтобы убрать второй подбородок, но во время выступления из-за вокальной нагрузки шов разошёлся. После этого врач снова его зашивал.

Лолита призналась, что постоянно обращается к пластическим хирургам. Она считает это издержками профессии и не боится открыто говорить об этом.

Певица рассказала, что также делала блефаропластику — операцию по коррекции нависших век. По словам Милявской, со временем из-за вытянувшегося века гримёру приходится больше времени тратить на макияж. А подтяжка облегчает жизнь и ей самой, и специалистам, которые готовят её к выступлениям.

Милявская отметила, что образ жизни человека влияет на длительность восстановления после операции. Она посоветовала перед пластикой проходить курс уколов для сосудов. По её словам, после этого всё гораздо быстрее срастается.

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#медицина #шоу-бизнес

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