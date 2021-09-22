В Благовещенске готовят к зиме немецкие липы на площади Ленина

Фото: pixabay.com

В Благовещенске готовят к зиме липы на площади Ленина. Как рассказали специалисты компании САР, с деревьев сняли защитные маты, чтобы не прела кора – это поможет деревьям скорее уснуть.

Также специалисты используют специальные удобрения. Скоро деревья начнут утеплять. В компании уверяют, что уход за новыми деревьями идёт в соответствии с рекомендациями опытных дендрологов. Напомним, немецкие липы высадили на площади Ленина в мае.

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#природа

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Mr. Mustard