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22сентября
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сегодня, 15:28 0

В Благовещенске готовят к зиме немецкие липы на площади Ленина

Специалисты будут утеплять деревья по рекомендациям дендрологов

В Благовещенске готовят к зиме немецкие липы на площади Ленина
Фото: pixabay.com

В Благовещенске готовят к зиме липы на площади Ленина. Как рассказали специалисты компании САР, с деревьев сняли защитные маты, чтобы не прела кора – это поможет деревьям скорее уснуть.

Также специалисты используют специальные удобрения. Скоро деревья начнут утеплять. В компании уверяют, что уход за новыми деревьями идёт в соответствии с рекомендациями опытных дендрологов.

Напомним, немецкие липы высадили на площади Ленина в мае.

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#природа

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