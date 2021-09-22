В Благовещенске произошло ДТП с пятью пострадавшими
Легковой автомобиль столкнулся с бензовозом
В ночь на 22 сентября на перекрестке улиц Ленина и Первомайской столкнулись бензовоз и иномарка.
На место происшествия прибыли огнеборцы и дежурная смена спасателей. Специалисты отключили автомобильный аккумулятор и освободили пострадавших.
Травмы получили пять человек – водители и пассажиры Nissan Teana. Причины и обстоятельства аварии еще выясняются, сообщили в областном управлении ГИБДД.
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