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22сентября
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сегодня, 14:50 0

В Амурской области двоих военных осудили за избиение товарищей

Они проведут срок наказания в дисциплинарной воинской части

В Амурской области двоих военных осудили за избиение товарищей
Фото: pixabay.com

В Белогорске прошёл суд над военнослужащими одной части, которые применяли насилие по отношению к другим рядовым, сообщает военное следственное управление СК РФ по Восточному военному округу.

В мае этого года один из осуждённых, находясь возле гарнизонного дома офицеров в Белогорске, подумал, что потерпевший смеётся над ним. Тогда он взял заточенный гвоздь и несколько раз ударил им в бедро обидчика. В этот же день за зданием столовой один из рядовых сказал, что недоволен насилием над товарищем по службе. Услышав это, осуждённые ударили его кулаком в глаз и камнем по голове, причинив пострадавшему лёгкий вред здоровью.

Белогорский гарнизонный военный суд признал военнослужащих виновными. Одному из них он назначил наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части на год, а второму на семь месяцев.

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#армия #Белогорск #происшествия

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