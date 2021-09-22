В Амурской области двоих военных осудили за избиение товарищей

Фото: pixabay.com

В Белогорске прошёл суд над военнослужащими одной части, которые применяли насилие по отношению к другим рядовым, сообщает военное следственное управление СК РФ по Восточному военному округу.

В мае этого года один из осуждённых, находясь возле гарнизонного дома офицеров в Белогорске, подумал, что потерпевший смеётся над ним. Тогда он взял заточенный гвоздь и несколько раз ударил им в бедро обидчика. В этот же день за зданием столовой один из рядовых сказал, что недоволен насилием над товарищем по службе. Услышав это, осуждённые ударили его кулаком в глаз и камнем по голове, причинив пострадавшему лёгкий вред здоровью.

Белогорский гарнизонный военный суд признал военнослужащих виновными. Одному из них он назначил наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части на год, а второму на семь месяцев.