Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:14 0

В Амурской области в пятый раз пройдут соревнования «Абилимпикс»

На конкурсе ждут 70 участников

В Амурской области в пятый раз пройдут соревнования «Абилимпикс»
Фото: минобр Амурской области

28 сентября в Амурской области начнётся пятый чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс». На региональном этапе участникам предложат 14 направлений, сообщает пресс-служба регионального минобра.

В числе направлений – «Резьба по дереву», «Веб-дизайн», «Обработка текста», «Швея», «Малярное дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Облицовка плиткой», «Бисероплетение», «Фотограф-репортер», «Флористика», «Художественный дизайн», «Вязание крючком» и «Вязание спицами». Впервые конкурсанты смогут посоревноваться в номинации «Медицинский и лабораторный анализ».

Ожидается, что участниками «Абилимпикса» станут 70 школьников, студентов и специалистов с инвалидностью. В последний день соревнований, 30 сентября, назовут тех, кто отправится на отборочный тур на участие в финале конкурса.

— Конкурс «Абилимпикс» проходит в Амурской области с 2017 года. Одной из главных целей чемпионата является формирование общедоступной платформы, благодаря которой школьники и студенты с инвалидностью могут познакомиться с различными профессиями и специальностями. Участники и победители регионального этапа чемпионата, продемонстрировав свои навыки в профессиональном мастерстве, имеют большую возможность трудоустроиться на предприятия области. Благодаря таким чемпионатам школьники и студенты с инвалидностью намного быстрее адаптируются к возможным нормам и условиям профессии, – рассказал начальник отдела профессионального образования и науки регионального минобра Михаил Захаров.

Напомним, в 2018 году выпускник Амурского педагогического колледжа принял участие во всероссийских соревнованиях и завоевал второе место в компетенции «Резьба по дереву». Фактически он стал победителем: первое место по решению жюри не присуждалось. Через год ученик благовещенской школы № 13 привёз золото в компетенции «Флористика».

Просмотров всего: 36

#конкурсы

распечатать


Общество

Социальные предприниматели в Амурской области получат господдержку
Общество 5

В Амурской области подведены итоги первого этапа конкурса «Народный участковый»
Культура 12

Амурчанка взяла призовое место на тату-фестивале в Санкт-Петербурге
Культура

Сегодня в Благовещенске завершится фестиваль «Амурская осень»
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь