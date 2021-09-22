В Амурской области в пятый раз пройдут соревнования «Абилимпикс»

Фото: минобр Амурской области

28 сентября в Амурской области начнётся пятый чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс». На региональном этапе участникам предложат 14 направлений, сообщает пресс-служба регионального минобра.

В числе направлений – «Резьба по дереву», «Веб-дизайн», «Обработка текста», «Швея», «Малярное дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Облицовка плиткой», «Бисероплетение», «Фотограф-репортер», «Флористика», «Художественный дизайн», «Вязание крючком» и «Вязание спицами». Впервые конкурсанты смогут посоревноваться в номинации «Медицинский и лабораторный анализ».

Ожидается, что участниками «Абилимпикса» станут 70 школьников, студентов и специалистов с инвалидностью. В последний день соревнований, 30 сентября, назовут тех, кто отправится на отборочный тур на участие в финале конкурса.

— Конкурс «Абилимпикс» проходит в Амурской области с 2017 года. Одной из главных целей чемпионата является формирование общедоступной платформы, благодаря которой школьники и студенты с инвалидностью могут познакомиться с различными профессиями и специальностями. Участники и победители регионального этапа чемпионата, продемонстрировав свои навыки в профессиональном мастерстве, имеют большую возможность трудоустроиться на предприятия области. Благодаря таким чемпионатам школьники и студенты с инвалидностью намного быстрее адаптируются к возможным нормам и условиям профессии, – рассказал начальник отдела профессионального образования и науки регионального минобра Михаил Захаров.

Напомним, в 2018 году выпускник Амурского педагогического колледжа принял участие во всероссийских соревнованиях и завоевал второе место в компетенции «Резьба по дереву». Фактически он стал победителем: первое место по решению жюри не присуждалось. Через год ученик благовещенской школы № 13 привёз золото в компетенции «Флористика».